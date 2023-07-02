Геническ, Украина, 2 июля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Днепр» за последние сутки ликвидировали на херсонском направлении три миномётных расчёта и две гаубицы М777 украинской армии. Об этом 2 июля рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены две гаубицы М777 с боекомплектом. Потери: четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести», — сказал он.

Представитель экстренных служб отметил, что также российские военные уничтожили три украинских расчёта миномётов калибра 120 мм, в результате чего 12 солдат ВСУ уничтожено и ещё пять — ранено.

Кроме того, по его данным, были уничтожены: в островной зоне гаубица «Мста-Б» с боекомплектом и на каховском направлении — позиция и пункт временной дислокации подразделения ВСУ. В результате этого ликвидировано десять и удалось вывести из строя две машины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российская артиллерия уничтожила в районе Артёмовска станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотными летательными аппаратам украинских военных.

По его словам, также «Южная» группировка за сутки отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Берховки в Артёмовском районе.