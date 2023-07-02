Берлин, 2 июля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. По мнению будущего посла ФРГ в России Александра Ламбсдорфа (Свободная демократическая партия), центральный конфликт XXI века будет происходить между Китаем и Соединёнными Штатами. Он заявил об этом 1 июля в интервью газете Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению Ламбсдорфа, на глобальном уровне Германия является не сверхдержавой и в то же время не мелким игроком.

«Центральный конфликт XXI века будет разворачиваться между США и Китаем. Здесь мы должны знать, на какой стороне находимся», — сказал он.

Будущий посол Германии в Москве также призвал жителей Европы сплотиться и встать на сторону Вашингтона в этой ситуации.

«Защита свободы для меня как либерала имеет центральное значение. В нынешней военной обстановке мы видим, как важно трансатлантическое сотрудничество», — уточнил он.

Также Ламбсдорф предположил, что ФРГ «отчасти слишком зависит» от КНР в ряде критических сфер и потому у Пекина, по его мнению, имеются возможности для шантажа Берлина.

«Это касается как закупки сырья и начальных продуктов, так и сбыта продукции некоторых фирм», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня гонконгская газета South China Morning Post написала, что военные КНР в последнее время учитывают сценарий «тотальной войны» при тестировании и оценке характеристик новых вооружений, так как возможность военного конфликта между Китаем и США «достигла самого высокого уровня за последние десятилетия».

По мнению авторов статьи, морской инцидент вокруг Тайваня или в акватории Южно-Китайского моря может вылиться в конфликт уровня Первой и Второй мировых войн. При этом на Китай могут напасть армии сразу нескольких стран.