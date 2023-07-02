Богота, 2 июля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. В результате столкновения двух самолётов Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии при выполнении учебного полёта погиб подполковник Марио Андрес Эспиноса Гонсалес. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба колумбийских ВВС.

Shahram Sharifi — Т-27 Tucano

«ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что сегодня в 17:28 (01:28 2 июля мск) два самолета Т-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования №2, расположенного в Апиай», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом погиб подполковник ВВС страны Марио Андрес Эспиноса Гонсалес. О состоянии второго военного самолёта и его лётчика не сообщается. В настоящее время инспекционная комиссия расследует на месте трагического инцидента причины произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в петербургском аэропорту «Пулково» произошло задымление двигателя самолёта. В результате происшествия нет пострадавших. Пассажиров отправили в зал ожидания аэропорта, позднее борт вылетел в Дубай.