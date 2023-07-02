Киев, 2 июля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. В Киеве и восьми регионах Украины объявили 2 июля воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Известия/Эдуард Корниенко

Тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Также режим введён на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее тревогу объявляли в Киеве и Киевской области — в 7:20 мск, а также в 2:21 мск. Также ночью на Украине тревогу объявляли в Винницкой и Житомирской областях.

К настоящему моменту режим воздушной тревоги отменён.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля Минобороны распространило информацию об отражении российскими войсками атаки ВСУ в районе города Угледара в ДНР.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье и его пригородах ночью прогремела серия взрывов. Он пояснил, что взрывы были и от прилётов беспилотников, и от того, что ракеты сбила система ПВО.