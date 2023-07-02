Киев, 2 июля, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Украинская антикоррупционная прокуратура начала расследование деятельности ответственных за содержание бомбоубежищ в Приморском районе Одессы, на ремонт и оснащение которых в прошлом году выделили 200 миллионов гривен (порядка 478 миллионов рублей), однако 90% из них при проверке оказались непригодными или малопригодными для использования.

ТАСС/EPA/Wojtek Jargilo

Об этом 2 июля рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в военной администрации Одесской области.

Как отметил в беседе с РИА Новости силовик, власти украинского региона совместно с МВД страны на фоне роста огневого воздействия со стороны ВС России провели проверку подготовки сооружений гражданской защиты, которая показала, что только 10% из 245 бомбоубежищ можно использовать, временно ограниченно годными признаны 20% объектов, ограниченно годными — 35% и непригодными — 35%.

«При том, что на ремонт и оборудование ЗСГЗ (защитных сооружений гражданской защиты. — Прим. ред.), восполнение запасов продовольствия и питьевой воды в 2022 году было выделено более 200 миллионов гривен», — сказал он.

Представитель силовых структур добавил, что, как рассказали источники в администрации Одесской области, в 37 убежищах нет дверей, в 134 — вентиляции, в 82 — освещения и в 142 — запасов продовольствия, воды и медикаментов.

«Специальная комиссия из числа специалистов департамента гражданской защиты населения, департамента жилищно-коммунального хозяйства, управления инженерной защиты территории города и развития побережья, главного управления госпродпотребслужбы, главного управления национальной полиции и управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по результатам проверки предписала вывести из эксплуатации, то есть списать, 61 из 245 бомбоубежищ Приморского района Одессы, а в остальных провести ремонт», — добавил он.

Российский силовик добавил, что в администрации Одесской области сообщили, что по итогам этой проверки Государственное бюро расследований вместе с украинской специализированной антикоррупционной прокуратурой начали следствие против должностных лиц, которые отвечали за содержание и эксплуатацию бомбоубежищ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Киеве и Киевской области разразился скандал из-за неготовности бомбоубежищ, что было обнаружено в ходе проверки. Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне этого скандала распорядился уволить глав Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева.

До этого в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что подготовка к эксплуатации бомбоубежищ в ряде регионов страны была проведена неудовлетворительно. По данным СНБО, бомбоубежища оказались не готовы во многих регионах Украины, включая такие города, как Харьков, Чернигов, Днепропетровск, Одесса, Николаев и Киев.