Мадрид, 2 июля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. США хотят любыми способами захватить доступ к добываемой в Венесуэле нефти, написал в своей статье для испанского сайта Rebelión обозреватель Эдельберто Лопес Бланч.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам автора публикации, добыча сырья в этой латиноамериканской республике контролируется её правительством, что не устраивает американские власти и бизнес. Он напомнил, что компании из США безуспешно пытаются заполучить контроль за венесуэльскими нефтяными месторождениями уже почти 25 лет.

Бланч сослался на слова первого вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, который раскрыл суть американских санкций. Политик подчеркивал, что целью этих ограничений стало желание «захватить нефтяные богатства страны».

Кабельо также обвинял США в нападении на венесуэльские нефтяные объекты.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре американские власти выдали разрешение компании Chevron на возобновление нефтедобычи на венесуэльских месторождениях. При этом вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам, министр нефтяной промышленности Тарек эль-Аиссами заявил, что Каракас и Chevron подпишут новые соглашения о совместном бизнесе и добыче нефти.

В свою очередь венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что решения США ослабить нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы недостаточно, требуется полная отмена санкций.