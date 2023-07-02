Симферополь, 2 июля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру 2 июля составляет три километра, время ожидания — примерно 1,5 часа. Об этом 2 июля сообщается в Telegram-канале минтранса Крыма.

ИА REGNUM По Крымскому мосту на машине

По данным регионального ведомства, на участке маршрута через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 06:00 мск наблюдается затор до трёх километров, время ожидания составляет до полутора часов.

В обратном направлении, из Крыма в сторону Краснодарского края, затора не наблюдается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края по состоянию на 23:00 мск сократилась до 5 км, время ожидания составляет до трёх часов. Со стороны Крыма пробка из машин составляет около 0,3 км со временем ожидания приблизительно 20 минут.

При этом 1 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной около девяти километров возле въезда на Крымский мост. Водителям, направляющимся на полуостров, рекомендовали при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок.

Глава министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко отметил, что крымские власти делают всё возможное для быстрого пропуска туристов, пытающихся проехать через мост. Он принёс им извинения за возможные задержки при въезде на полуостров.