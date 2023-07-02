Париж, 2 июля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Бывший советник экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что к массовым беспорядкам на улицах городов Франции привела недальновидная миграционная политика французских властей.

Victoria Pickering Роджер Стоун

«Вот что происходит, когда вы разрешаете беспрепятственную иммиграцию в свою страну», — написал Стоун на своей странице в социальной сети Twitter.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как утром 28 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в парижском пригороде Нантере.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарменен заявил о привлечении около 45 тысяч сотрудников полиции и силовиков из подразделений RAID, GIGN и BRI для борьбы с массовыми беспорядками.

В ночь на 2 июля количество арестованных во время массовых протестов во Франции превысило 450 человек. Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны, наибольшее количество нарушителей было задержано в Париже, пригородах и Марселе.