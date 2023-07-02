Киев, 2 июля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Холодное оружие начали предлагать украинским солдатам секс-шопы наряду с основной продукцией. Об этом 1 июля рассказал обозреватель Telegraph Колин Фриман.

Выбор ножей

Как уточнил журналист, в секс-шопе в городе Краматорске на Украине предметом гордости сотрудников стала новая витрина, где для военнослужащих ВСУ, составляющих основную клиентуру магазина, выставлены боевые ножи.

Появление ножей и иного холодного оружия среди нижнего белья и иного специфического ассортимента магазина обусловлено большой популярностью ножей среди военнослужащих.

«Ножи — как игрушки для мужчин, а мужчины, вне зависимости от того, где они находятся, всегда любят игрушки», — пояснили сотрудники магазина.

Краматорск расположен на территории ДНР, находящейся под контролем ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало, множество фактов указывает на то, что Запад испытывает на украинских солдатах биологические наркотические препараты, которые могут производить в американских лабораториях, давно обнаруженных на территории Украины.

Военный эксперт Алексей Подберёзкин отметил, что подобная практика с применением наркотических веществ существовала ещё во времена гитлеровской Германии. В фашистских войсках было нормой получить дозу психотропного вещества перед атакой.