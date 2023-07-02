Киев, 2 июля, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Украина столкнулась с нехваткой западного оружия, способного сбивать российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет», заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете Telegraph.

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

Он сослался на данные украинской разведки, которая утверждает, что Россия стала выделять больше средств на производство этих видов дронов. Сак назвал «Ланцеты» «неплохим оружием».

Советник пояснил, что эти беспилотники могут поражать оборудование или войска Украины. Он призвал Запад передать для защиты от «Ланцетов» немецкие танки Gepard и австралийские бронемашины Hawkei, а также устройства радиоподавления.

При этом Сак обвинил Австралию в том, что её власти пытаются «найти какие-то предлоги», чтобы не поставлять Украине свою технику.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля стало известно, что российские войска, используя беспилотники «Ланцет» в зоне специальной военной операции, уничтожили около половины иностранных буксируемых и самоходных гаубиц, переданных киевской армии. 28 июня агентство Reuters со ссылкой на представителей ВСУ написало о том, что украинские военные признали высокую эффективность дронов-камикадзе «Ланцет».

Беспилотники «Ланцет», также известные как «изделие 51» и «изделие 52», используются для ударов по командно-наблюдательным пунктам, скоплениям живой силы, а также по артиллерийским установкам, комплексам противовоздушным обороны, радиолокационным станциям и боевым машинам реактивных систем залпового огня.

В зависимости от вида цели дрон несет боевую нагрузку массой 3 или 5 кг. «Изделие-51» имеет одно большое X-образное крыло, а «изделии-52» — два. Эти особенности позволяют «Ланцетам» пикировать на цель по почти отвесной траектории.