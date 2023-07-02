ВСУ в 2022 году вывезли из музея Мариуполя часть экспонатов
ВСУ перед отступлением из Мариуполя вывезли из городского музея часть экспонатов
Мариуполь, Украина, 2 июля, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Незадолго до отступления из Мариуполя Донецкой Народной Республики Вооружённые силы Украины вывезли из городского музея часть экспонатов, сообщил РИА Новости хранитель фондов Мариупольского краеведческого музея Андрей Ладкин.
«Точно видели у военных, кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками… То, что было в экспозиции, а частично — то, что было здесь, в фондах, вынесли до пожара», — сказал Ладкин.
По его словам, среди ценных экспонатов, вывезенных ВСУ, — грамота Екатерины Второй, редкая Библия XVIII века в переводе Иоганна Гутенберга, кольчуга, налокотники, бронзовый сарматский шлем римского типа.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день продолжаются раскопки и поиски оставшихся на пепелище сгоревшего музея артефактов.
Как передавало ИА Регнум, ранее заведующая отделом комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Мариуполя Нина Матусова рассказала, как в украинские фонды библиотек из центральных издательств в принудительном порядке передавали литературу с героизацией украинских националистов. При этом, по её словам, подобные книги не пользовались спросом у посетителей библиотеки.