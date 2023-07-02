Мариуполь, Украина, 2 июля, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Незадолго до отступления из Мариуполя Донецкой Народной Республики Вооружённые силы Украины вывезли из городского музея часть экспонатов, сообщил РИА Новости хранитель фондов Мариупольского краеведческого музея Андрей Ладкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Точно видели у военных, кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками… То, что было в экспозиции, а частично — то, что было здесь, в фондах, вынесли до пожара», — сказал Ладкин.

По его словам, среди ценных экспонатов, вывезенных ВСУ, — грамота Екатерины Второй, редкая Библия XVIII века в переводе Иоганна Гутенберга, кольчуга, налокотники, бронзовый сарматский шлем римского типа.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день продолжаются раскопки и поиски оставшихся на пепелище сгоревшего музея артефактов.

Как передавало ИА Регнум, ранее заведующая отделом комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Мариуполя Нина Матусова рассказала, как в украинские фонды библиотек из центральных издательств в принудительном порядке передавали литературу с героизацией украинских националистов. При этом, по её словам, подобные книги не пользовались спросом у посетителей библиотеки.