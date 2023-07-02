Амстердам, 2 июля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Извинения за роль Нидерландов в работорговле и рабовладении публично принёс король страны Виллем-Александер. С такой речью монарх выступил 1 июля в Амстердаме, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Нидерланды

Выступая перед собравшимися в парке Oosterpark, он принёс свои личные извинения за то, что его предки в своё время не выступили против той системы. Собравшиеся встретили слова короля радостными криками и аплодисментами.

Также Виллем-Александер назвал рабство преступлением против человечности, самой унизительной из всех форм закрепощения человека.

«Ужасные последствия связанного с рабством прошлого наблюдаются до сих пор. Мы по-прежнему ощущаем это, например, через расизм», — указал король.

В Нидерландах 1 июля отмечается 150 лет со дня отмены рабства во всех бывших колониях страны. К этой дате приурочено множество мероприятий как в Нидерландах, так и в бывших колониях королевства. Мероприятия направлены на просвещение общества на тему прошлого страны, связанного с рабством.

Извинения от лица правительства за связанное с рабством прошлое Нидерландов приносил и премьер-министр страны Марк Рютте. Для потомков рабов в Нидерландах, особенно в бывших колониях страны, имеет важное символическое значение то, что после раскаяния премьер-министра его примеру последовал король Виллем-Александер. Выступление монарха транслировалось в прямом эфире, в том числе в Суринаме и на островах в Карибском море, которые раньше являлись голландскими колониями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти американского штата Калифорния намерены выплатить в качестве репараций чернокожим потомкам рабов по 360 тысяч долларов. В сумме это около 640 млрд долларов, но инициативная группа не уточняет, за чей счёт будут выплачены репарации.