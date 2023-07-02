Казань, 2 июля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Ребенок трёх лет выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома в Бугульме, в Татарстане. Об этом 2 июля сообщили в региональной прокуратуре.

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По предварительной информации, ребёнок находился дома с матерью. Играя, он залез на подоконник, облокотился о москитную сетку, которая не выдержала веса ребёнка и упала вместе с ним наружу.

Ребёнка госпитализировали, его состояние медики определили как тяжёлое. В прокуратуре организована проверка по факту ЧП. При этом отмечается, что семья считается благополучной и на учёте в органах опеки не состоит. В семье воспитываются двое детей, старший ребёнок на момент происшествия находился в гостях у бабушки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что звезда TikTok Арина Шальнова рассказала о гибели своей двухлетней дочери, которая ранее получила серьёзные травмы при падении с пятого этажа. Врачи пытались спасти девочку, однако усилия медиков оказались безрезультатными.

В середине июня мальчик трёх лет получил травмы при падении из окна многоквартирного дома в микрорайоне Рыбачьем города Вилючинска на Камчатке. Ребёнок выпал из окна квартиры на втором этаже пятиэтажки.