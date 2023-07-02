ВСУ начали подготовку ко второму этапу контрнаступления — 494-й день СВО
Новый, 494-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку ко второму этапу масштабного контрнаступления на запорожском направлении. По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, наступление может начаться со дня на день, в любой момент. Об этом свидетельствуют предпринимаемые ВСУ маневрирование и переброска войск на всей линии соприкосновения с целью запутать российскую разведку.
Тем временем российские танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром (ДНР). Как пояснил РИА Новости командир разведывательной роты Южного военного округа (ЮВО), атаки противника в данном направлении ведутся мелкими группами на бронетехнике, периодически — с поддержкой танка. Также, по словам российского военного, ВСУ стараются занять новые позиции на другом участке артёмовского направления.
Территории, население которых хочет быть с Россией, напрасно пытается захватить Украина, заявила 1 июля американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.