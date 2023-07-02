Новый, 494-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку ко второму этапу масштабного контрнаступления на запорожском направлении. По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, наступление может начаться со дня на день, в любой момент. Об этом свидетельствуют предпринимаемые ВСУ маневрирование и переброска войск на всей линии соприкосновения с целью запутать российскую разведку.

U.S. Army Europe ВСУ

Тем временем российские танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром (ДНР). Как пояснил РИА Новости командир разведывательной роты Южного военного округа (ЮВО), атаки противника в данном направлении ведутся мелкими группами на бронетехнике, периодически — с поддержкой танка. Также, по словам российского военного, ВСУ стараются занять новые позиции на другом участке артёмовского направления.

Территории, население которых хочет быть с Россией, напрасно пытается захватить Украина, заявила 1 июля американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.

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