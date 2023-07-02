Москва, 2 июля, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации на Кубе Виктор Коронелли в беседе с журналистами 2 июля заявил о необходимости запустить авиарейс из Москвы в Гавану.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Нам очень нужен хотя бы один рейс в неделю из Москвы в Гавану, я прошу, чтобы «Аэрофлот» нас услышал», — сказал посол, отметив, что это необходимо для развития бизнес-связей между государствами.

Ранее сообщалось, что Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные авиарейсы, которые выполняются из Москвы на курорт Варадеро.

Как передавало ИА Регнум, в субботу официальный представитель авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») Сергей Стариков рассказал о планах с сентября увеличить количество рейсов на Кубу.