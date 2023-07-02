Соледар, ДНР, 2 июля, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Танкисты 200-й бригады группировки «Юг» Вооружённых сил России двое суток уничтожают бронегруппы украинских войск, пытающихся атаковать российские позиции под Соледаром (ДНР), сообщил журналистам командир разведывательной роты Южного военного округа (ЮВО).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону, мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка», — заявил военнослужащий, рассказ которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что российские танкисты бьют по технике, которая доставляет к передовой личный состав и забривает раненных ВСУ. Командир роты также отметил, что украинские силы стараются занять новые позиции на другом участке артёмовского направления.

Военнослужащий добавил, что для ударов по противнику в этих местах артиллеристам уже передали координаты.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня в Минобороны обнародовало информацию о том, что экипаж российского танка Т-80БВМ подбил с закрытой позиции бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) с расстояния 9,5 км. Удару подверглась боевая машина пехоты (БМП) Bradley производства США.

30 июня американская газета The Wall Street Journal написала, что ВСУ перестали применять в боях танки, переданные ранее Западом. Это сопровождается изменением тактики украинских войск — теперь их подразделения стремятся наносить точечные удары.

1 июля стало известно, что под Соледаром киевская армия пытается наступать на российские позиции малыми группами с целью рассеять оборону ВС РФ. При этом украинские силы используют подразделения численностью до одного взвода, который представлен максимум одним танком и двумя БМП.