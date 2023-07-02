Мелитополь, 2 июля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины начали подготовку ко второму этапу масштабного контрнаступления на запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Враг готов уже ко второму этапе полномасштабного наступления. Оно может начать со дня на день, в любой момент», — сказал Рогов в интервью РИА Новости 2 июля.

Он подчеркнул, что ВСУ регулярно проводят маневрирование и переброску войск на всей линии соприкосновения с целью запутать российскую разведку.

По словам Рогова, целью одного из главных ударов украинских сил может стать любой участок фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Вооружённые силы Украины предприняли попытку провести атаку в Запорожской области. Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате боевых действий украинские подразделения понесли потери в личном составе и бронетехнике.