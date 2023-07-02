Вашингтон, 2 июля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Территории, население которых хочет быть с Россией, напрасно пытается захватить Украина. Такое заявление сделала 1 июля американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Почему молодые украинцы должны гибнуть, пытаясь отвоевать территорию, которая не хочет быть в составе Украины, никогда этого и не хотела, а в 2014 году на голосовании высказалась за выход из Украины, за что ее с тех самых пор и терроризируют?» — такой вопрос задала Моррис.

По мнению журналистки, Украина напрасно тратит человеческие жизни на захват территорий, чьи жители добровольно захотели быть с Россией. При этом, по мнению Моррис, с точки зрения России, выбора нет, так как если она уступит эти территории, Украина снова начнёт их атаковать.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области на основании проведённых там 23–27 сентября референдумов вошли в состав России 30 сентября 2022 года. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42%. В Запорожской области «За» вхождение в состав России проголосовали 93,11% участников, в Херсонской области — 87,05%.

5 октября глава России Владимир Путин подписал законы об образовании новых субъектов федерации — Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 июня президент России Владимир Путин подписал закон об отмене положений в двух федеральных законах, где граждане ДНР и ЛНР числились иностранцами.