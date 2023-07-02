Угледар, Украина, 2 июля, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Группировка войск «Восток» Вооружённых сил Украины успешно отразила ночую атаку ВСУ в районе Угледара Донецком Народной Республики, уничтожив значительное число украинских военнослужащих и техники, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«При отражении атаки и украинских войск в районе Угледара грамотное оперативное управление расчётами, осуществляемое полковником Евгением Смирновым, позволило уничтожить значительное количество боевиков и техники ВСУ», — рассказал Чехов ТАСС 2 июля.

Начальник пресс-центра подчеркнул, что выполнить боевую задачу удалось благодаря поддержке огня тяжелых огнемётных систем «Солнцепёк».

Как передавало ИА Регнум, 1 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВСУ пытались перейти в наступление на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях. Конашенков подчеркнул, что пятнадцать атак украинских войск были успешно отбиты благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.