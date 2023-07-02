Хабаровск, 2 июля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Спасатели в Комсомольском районе Хабаровского края занимаются поисками местного жителя и его несовершеннолетней дочери, которые ушли в лес 1 июля для сбора ягод и пропали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Поисковая операция началась по запросу районного отдела МВД России, в который в свою очередь обратились родственники пропавших. По информации полицейских, в лес отправились мужчина 1959 года рождения и его дочь 2007 года рождения.

Примерно в 22:00 (15:00 мск) в район пропажи выдвинулась дежурная смена сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС на технике высокой проходимости. Вместе со спасателями в операции участвуют полицейские.

Поиски в ночное время не принесли результатов, и было решено продолжить обследование территорий с рассветом.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня стало известно, что в тайге в Архаринском районе Амурской области потерялся мальчик 11 лет. Его начали разыскивать спасатели, кинологи и волонтёры. Для поисков привлекли 68 человек и 18 единиц техники, включая беспилотники, квадроциклы, плавсредства, вертолёт и частный самолет.

Ребёнка нашли живым. Ему помогла выйти к людям незнакомая собака, которую он встретил в лесу. Она помогала мальчику отгонять диких зверей.