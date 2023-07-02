Брюссель, 2 июля, 2023, 05:54 — ИА Регнум. В 2023 году различные европейские фонды потеряли порядка $27 миллиардов, так как крупные инвесторы всё чаще начали инвестировать в американские фонды. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Отмечается, что на протяжение 16 недель наблюдается стабильный отток инвесторов. Только за последние семь дней, по данным агентства, европейские фонды потеряли свыше 4,5 миллиарда долларов.

Подобные события американские аналитики объяснили тем, что в последнее время инвесторы отдают предпочтение фондам из Соединённых Штатов Америки, так как американская экономика, в их представлении, является более крепкой, нежели европейская.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на сегодняшний день в Европейском союзе нет мира и процветания. По его словам, экономика Евросоюза с каждым днём вызывает всё большую тревогу.