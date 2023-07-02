Дублин, 2 июля, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Механизм санкций Евросоюза носит незаконный характер, нарушает резолюции ООН и не имеет правовой основы в международном праве. Об этом 2 июля написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Санкции — это оружие массового убийства. Незаконный характер односторонних принудительных мер неоднократно подтверждался в резолюциях Генассамблеи ООН — нет ничего в международном праве, что допускало бы правовую основу для того, как функционирует наш европейский механизм санкций», — пояснил Уоллес.

Уоллес неоднократно выступал с критикой антироссийской пропаганды, которой придерживается Евросоюз, и уверял, что выгоду от антироссийских санкций получают лишь европейские корпорации, которые обогащаются на простых гражданах. Сами санкции, по мнению Уоллеса, сильнее всего ударили по гражданам Евросоюза, значительно понизив их уровень жизни.

Депутат ЕП Уоллес неоднократно призвал урегулировать конфликт на Украине, отмечая, что он выгоден только странам Запада.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава МИД России Сергей Лавров, санкции со стороны западных стран не смогли помешать экспорту российских удобрений и продовольствия, он продолжается.

Лавров подчеркнул, что Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в нужном объёме.

Президент России Владимир Путин заявил, что мир не рухнул из-за введения западными государствами санкций против России. Глава государства отметил, что уход компаний Запада с российского рынка открыл новые возможности для отечественных предприятий.