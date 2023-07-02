В Сети оценили обращение Зеленского на фоне АЭС
Пользователи Сети осудили Зеленского за обращение к НАТО на фоне Ровенской АЭС
Ровно, Украина, 2 июля, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вызывал шквал критики в Сети из-за своего обращения к НАТО, которое он провел на фоне Ровенской атомной электростанции. Под сообщением с видеозаписью в микроблоге украинского лидера пользователи стали оставлять свои комментарии.
Один из них призвал президента «отойти от ядерного реактора». Другой назвал главу государства «разжигателем войны». Еще один комментатор сравнил действия президента Украины с «кукольным спектаклем».
Кроме того, пользователи предположили, что выступление украинского лидера является его сигналом к НАТО о намерении уничтожить Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины заявлял о якобы планах России подорвать ЗАЭС. Он обвинил РФ в том, что она будто бы не заинтересована в безопасности на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал это высказывание украинского лидера. Он отметил, что всё заявленное главой Украины — ложь, а Россия вместе с МАГАТЭ заинтересована в продолжении контактов по ЗАЭС.
29 июня назначенный Киевом руководитель военной администрации Запорожской области Юрий Малашко сообщил, что украинская сторона собирается готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям на ЗАЭС и проведет учения для этого.
30 июня портал InfoBRICS написал, что Киев может намеренно обвинять Россию в планировании атак на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы прикрыть планы ВСУ по организации теракта на этом объекте.