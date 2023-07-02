Ровно, Украина, 2 июля, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вызывал шквал критики в Сети из-за своего обращения к НАТО, которое он провел на фоне Ровенской атомной электростанции. Под сообщением с видеозаписью в микроблоге украинского лидера пользователи стали оставлять свои комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Один из них призвал президента «отойти от ядерного реактора». Другой назвал главу государства «разжигателем войны». Еще один комментатор сравнил действия президента Украины с «кукольным спектаклем».

Кроме того, пользователи предположили, что выступление украинского лидера является его сигналом к НАТО о намерении уничтожить Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины заявлял о якобы планах России подорвать ЗАЭС. Он обвинил РФ в том, что она будто бы не заинтересована в безопасности на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал это высказывание украинского лидера. Он отметил, что всё заявленное главой Украины — ложь, а Россия вместе с МАГАТЭ заинтересована в продолжении контактов по ЗАЭС.

29 июня назначенный Киевом руководитель военной администрации Запорожской области Юрий Малашко сообщил, что украинская сторона собирается готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям на ЗАЭС и проведет учения для этого.

30 июня портал InfoBRICS написал, что Киев может намеренно обвинять Россию в планировании атак на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы прикрыть планы ВСУ по организации теракта на этом объекте.