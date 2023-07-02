Мелитополь, 2 июля, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Запорожье и пригородах. Об этом 2 июля сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил Рогов, взрывы слышны во временно оккупированном украинскими властями Запорожье и в его пригородах. По словам Рогова, город атакован беспилотниками «Герань-2».

По данным Рогова, часть взрывов — это работа систем ПВО, а частично — это прилёты по целям. Как пояснил Рогов, основная часть взрывов прозвучала в пригороде, где находятся расположения военнослужащих ВСУ, а также склады техники и боеприпасов украинской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские войска нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ в районе города Запорожье.

Конашенков отметил, что в течение суток российские войска поразили 85 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях и военную технику в 102 районах.