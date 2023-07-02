Вашингтон, 2 июля, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден нарушил конституцию, отправив американских солдат в зону боевых действий на Украине, считает обозреватель The Washington Times Эндрю Наполитано.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Соблюдают ли конгресс требования Конституции? Соблюдает ли их президент? Ответы на эти вопросы очевидны. Мы передачи Конституцию на хранения в руки бесчестных, продажных политиканов, которые её игнорируют», — заявил Наполитано.

Обозреватель The Washington Times подчеркнул, что, согласно конституции, Конгресс США не имеет права объявлять войну Российской Федерации, так как никаких оснований для этого нет с военной точки зрения.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действующий президент США Джо Байден не заинтересован в завершении украинского конфликта. По мнению Лаврова, Байден ни разу не предпринял действий, направленных на разрешение конфликта.