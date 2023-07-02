Богота, 2 июля, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Два самолета ВВС Колумбии столкнулись в небе к юго-востоку от Боготы в населенном пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны. Об этом 1 июля сообщил журнал Semana.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Отмечается, что в момент столкновения оба самолёта выполняли тренировочный полёт рядом с базой. О числе пострадавших и возможных жертвах крушения не сообщается. По предварительным данным, оба летчика катапультировались. В населенном пункте Апиай располагается летное поле и авиабаза ВВС Колумбии. По предварительным данным, крушение самолётов произошло на территории самой базы.

Представители официальных властей инцидент до настоящего момента не комментировали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский самолет авиакомпании United Airlines, вылетевший из Тель-Авива в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона. Уточняется, что разгерметизация произошла из-за разбитого иллюминатора.