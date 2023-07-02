Сан-Франциско, США, 2 июля, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Американский миллиардер и владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск снова изменил лимит на количество твитов, которые пользователь может прочитать за сутки. Об этом 1 июля бизнесмен написал в своём Twitter.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

На настоящий момент лимит для для верифицированных учётных записей составляет до 10 тысяч, для не прошедших проверку учётных записей — тысяча и для новых пользователей — 500 твитов в сутки.

Изначально Маск намеревался ввести ограничение в шесть тысяч твитов в сутки для верифицированных учётных записей, 600 в день — для не прошедших проверку и 300 в день — для новых непроверенных учётных записей. Через час Маск увеличил лимит на прочтение для каждой категории пользователей из выделенных им трёх до восьми тысяч твитов для подтверждённых аккаунтов, 800 — для неподтверждённых и 400 — для новых пользователей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск принял решение о вводе ограничений на прочтение пользователями количества твитов в сутки. Как пояснил Маск, такая меры была введена в целях борьбы с так называемым «скрепингом» — автоматизированным сбором массивов данных для извлечения ценных сведений.

Маск приобрёл компанию Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. После приобретения компании Маск уволил нескольких членов руководства компанией. Кроме того, бизнесмен распустил совет директоров и стал единоличным руководителем Twitter.