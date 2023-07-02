Загреб, 2 июля, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Мужчина, причастный к стрельбе, в результате которой погибла женщина, задержан в Хорватии. Об этом 2 июля сообщило хорватское издание Index.

Флаг Хорватии

Задержание подозреваемого в стрельбе в городе Сисаке подтвердила городская полиция. В настоящее время мужчина находится в отделении полиции, с ним проводятся следственные действия. В связи со стрельбой, в результате которой погибла женщина 45-ти лет и получили ранения восемь человек, в том числе ребёнок. Четыре человека были госпитализированы, ещё двое, включая ребёнка и пожарного, получили лёгкие ранения. Заведено уголовное дело.

Уточняется, что стрелявший был вооружён автоматом Калашникова. Кроме того, его подозревают в нескольких поджогах в районе стрельбы. Как заявили в полиции, в результате инцидента сгорели два жилых дома и автомобиль, ещё один дом и автомобиль были частично повреждены при пожаре.

Мотивы злоумышленника остаются неизвестными. По предварительным данным, мужчина являлся ветераном боевых действий, проживал один.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный из автоматического оружия в городе Сисак в центральной части Хорватии. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, его разыскивает полиция, район, где произошёл инцидент, оцеплен. Отмечается, что в районе ЧП загорелись как минимум три здания.