Донецк, 2 июля, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки, 1 июля, совершили 36 артиллерийских и ракетных обстрелов территорий Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении против совершил 24 обстрела из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, на горловском — 10 обстрелов из артиллерии 122 миллиметра, на ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров, на волновахском — 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Всего за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 215 единиц различных боеприпасов. Под огнём артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Владимировка.

В результате обстрелов со стороны украинских войск два мирных жителя Донецка получили ранения, повреждены 19 жилых домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету HARM производства США. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, под обстрелом оказался Ленинский район столицы региона.