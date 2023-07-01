Москва, 2 июля, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Супруга сирийского президента Асма Асад хотела бы изучать русский язык, когда у нее будет свободное время. Об этом она заявила журналистам во время посещения России в связи с окончанием ее старшим сыном Хафезом магистратуры механико-математического факультета МГУ.

Ricardo Stuckert / Agência Brasil Башар и Асма Асады

«Я желала бы этого. Язык — это мост для общения и между культурами, а Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем…», — сказала первая леди Сирии, слова которой приводит телеканал RT Arabic.

Супруга сирийского лидера также высказалась о поддержке арабского государства со стороны Российской Федерации. Она отметила, что «русские друзья не колебались, когда поддержали Сирию в войне». Асма Асад добавила, что Сирия таким же образом без каких-либо колебаний оказывала и будет оказывать России свою помощь.

Как сообщало ИА Регнум, с 14 по 15 марта состоялся визит в РФ сирийского президента Башара Асада, который провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились о реализации 40 инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики и промышленности.

На встрече Асад также выразил поддержку России в ведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позже сирийский президент рассказал журналистам, что жители Сирии желают победы Российской Федерации.

Башар Асад стал президентом Сирии в 2000 году. Он является сыном 15-го сирийского лидера Хафеза Асада, который правил страной почти 30 лет с 1971 года.