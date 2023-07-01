Тель-Авив, Израиль, 2 июля, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines, вылетевший из Тель-Авива в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона. Об этом 2 июля сообщает The Jewish Press.

llee_wu Аэропорт Бен-Гуриона

По предварительным данным, решение о возврате в аэропорт и экстренной посадке было принято экипажем самолёта из-за разгерметизации салона. Уточняется, что разгерметизация произошла из-за разбитого иллюминатора.

Самолёт сделал несколько дополнительные кругов над Средиземным морем, чтобы сжечь топливо. В аэропорту Бен-Гурион объявили чрезвычайную ситуацию. К зданию аэропорта прибыло множество автомобилей скорой помощи и пожарных машин. На борту авиалайнера находится 339 человек.

Отмечается, что самолёт благополучно совершил посадку около 01:00 по местному времени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что задержанный из-за задымления рейс авиакомпании Emirates Санкт-Петербург — Дубай вылетел из аэропорта Пулково. Задержка авиарейса составила более пяти часов.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в Пулково произошло задымление двигателя самолёта. Уточнялось, что в результате этого никто не пострадал. Также указывалось, что всех пассажиров из-за инцидента отправили в зал ожидания аэропорта.