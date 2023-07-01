Хорватия, 2 июля, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный из автоматического оружия в городе Сисак в центральной части Хорватии. Об этом 2 июля сообщил новостной портал Index.

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Как уточнили сотрудники полиции города, инцидент произошёл около 20:10 по местному времени на улице Чапрашка Поляне в Сисаке, в районе Канак. Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова по людям на улице. В результате стрельбы погиб один человек, ранения получили восемь человек, все они госпитализированы. Кроме того, в трёх зданиях в районе стрельбы возникли пожары. Отмечается, что недалеко от места стрельбы и мест возгорания находится нефтеперерабатывающее предприятие, работающее не на полную мощность.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Сотрудники полиции заблокировали район, в котором произошло ЧП, проводятся следственные мероприятия и розыски подозреваемого в стрельбе. К розыску привлечены несколько беспилотников. На месте возгораний работают пожарные команды.

Причины инцидента пока неизвестны. Предполагается, что стрелявший был ветераном боевых действий, он проживал один, и у него могли возникнуть психологические проблемы.

Ранее ИА Регнум сообщало об одном погибшем в результате стрельбы в городе Сисак в Хорватии. Злоумышленник вёл огонь по людям из автоматического оружия.