Саратов, 2 июля, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Предварительную причину ДТП, в результате которого погибли три человека, назвала прокуратура Саратовской области 1 июля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил выезд на полосу встречного движения. В результате манёвра водителем было допущено касательное столкновение с автомобилем «Газель» и лобовое столкновение с Land Cruiser 100. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ-2110 и его пассажиры погибли на месте аварии.

По факту ДТП прокуратурой организована проверка. Также сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль ход процессуальной проверки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трое мужчин погибли, ещё шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате ДТП на трассе в Саратовской области. Столкнулись три автомобиля на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района. По данным ГИБДД, на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110, грузовой «Газели» и Land Cruiser.