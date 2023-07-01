Каспийск, Дагестан, 2 июля, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Полицейские в городе Каспийске в Дагестане составили административный протокол в отношении местного жителя после его конфликта с девушкой из-за ее платья, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Инцидент произошел 28 июня. Мужчина вышел из своей машины и сделал замечание девушке из-за платья, а после плюнул в ее сторону. По его мнению, наряд оказался слишком открытым и вызывающим.

«После обращения девушки в дежурную часть, полицейскими мужчина в течение часа был установлен и доставлен в отдел. В отношении него составлен административный материал», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полиция объявила, что проведет проверку по факту случившегося. В ведомстве уточнили, что получили информацию в рамках проведенного мониторинга материалов в Сети.

Речь идет о видеозаписях, появившихся в некоторых Telegram-каналах. На кадрах был запечатлен указанный конфликт.

После замечаний со стороны мужчины девушка стала стучать по машине обидчика, но он оттолкнул ее и она упала. По информации потерпевшей, при падении она получила сотрясение мозга.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая стало известно, что в Калининграде на улице мужчина за отказ познакомиться ударил девушку и сбил её с ног. Он нанес удар потерпевшей со спины.