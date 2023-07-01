Вашингтон, 2 июля, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил о некомпетентности нынешнего главы Белого дома Джо Байдена после того, как он перепутал Украину с Ираком.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Россия проигрывает войну в Ираке»… Вы не можете допустить ошибки, даже сенатор Линдси Грэм это делал, <…> но вы не можете называть Украину Ираком», — сказал кандидат в президенты.

Также Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своими действиями и проводимой политикой поставил мир на край третьей мировой войны, поскольку «совершенно не знает, что делать».

Как передавало ИА Регнум, Джо Байден 28 июня во время встречи с журналистами возле Белого дома утвердительно ответил на вопрос, повлияла ли на российского лидера Владимира Путина попытка мятежа в стране. При этом, отвечая на вопрос, глава американского государства перепутал Украину с Ираком.