Симферополь, 2 июля, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края по состоянию на 23:00 мск сократилась до 5 км, сообщил в своём Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 23:00 мск: пробка — 5 км, время ожидания — до 3 часов», — написал он.

При этом ранее указанная очередь достигала расстояния 9 км. Со стороны Крыма пробка из машин составляет около 0,3 км со временем ожидания приблизительно 20 минут.

Глава ведомства отметил, что крымские власти делают всё возможное для быстрого пропуска туристов, пытающихся проехать через мост. Он принёс им извинения за возможные задержки при въезде на полуостров.

Лукашенко добавил, что из-за длительного ожидания на въезде в Крым со стороны Кубани для водителей организовали выдачу питьевой воды.

Крымский мост соединяет Крым с Краснодарским краем, проходя через Керченский пролив. Его закончили строить в декабре 2019 года. Мост включает автомобильный и железнодорожный участки.

Он является самым длинным из построенных Россией мостов. Его протяжённость составляет 19 км.