Каспийск, Дагестан, 1 июля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Полиция в Дагестане начала проверку информации о нападении местного жителя на девушку из-за её открытого платья, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.

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«Информация передана сотрудникам, будем искать участников инцидента, чтобы выслушать их версии произошедшего», — сказал представитель ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что обращений от девушки не поступало, а сведения об инциденте были выявлены в рамках информационного мониторинга. Кроме того, полиция через свой Telegram-канал попросила девушку выйти на обратную связь.

Ранее в сети появилась видеозапись с конфликтом в городе Каспийске. В нем участвовали молодая девушка и мужчина, который вышел из автомобиля. Он сделал ей замечание в грубой форме из-за её открытого платья.

В ходе конфликта мужчина плюнул в девушку. В ответ она стала стучать по автомобилю, но обидчик оттолкнул ее. При этом девушка упала. Она утверждает, что получила сотрясение мозга. Очевидцами произошедшего стали малолетние дети, которые находились в автомобиле.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня у озера Техас в Заволжском районе Ярославля две женщины повели себя агрессивно в отношении девушки, которая отдыхала на пляже. Её ударили по голове и повалили на землю, а после нанесли ещё несколько ударов. Девушка обратилась в полицию.