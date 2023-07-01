Загреб, 1 июля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина в городе Сисак в центральной части Хорватии. Об этом 1 июля сообщает Хорватское радио и телевидение.

Manolo Gómez Полиция

Уточняется, что стрельба произошла в районе Канак города Сисак. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу по людям из автоматического оружия.

На место происшествия прибыла полиция, район блокирован.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в аэропорту Кишинёва гражданин Таджикистана открыл огонь из огнестрельного оружия. По предварительным данным, он прибыл в молдавскую столицу из Антальи и открыл огонь в здании аэропорта после того, как ему отказали во въезде в республику. В результате стрельбы погибли пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта и получил ранение один из пассажиров. Людей из аэропорта эвакуировали, на место прибыл спецназ, который пошёл на штурм и задержал мужчину. В МВД Молдавии отметили, что в ходе операции злоумышленника ранили.