Вашингтон, 1 июля, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Билеты на экспедиции к месту гибели «Титаника» продолжила продавать частная американская компания OceanGate Expeditions, несмотря на трагедию с батискафом «Титан». Расписание туров на следующий год опубликовано на сайте компании.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

В частности, желающим предлагается выбрать одну из двух экспедиций на дно Атлантики: с 12 по 20 июня и с 21 по 29 июня 2024 года. Цена участия в экспедиции для одного человека составляет 250 тысяч долларов.

Компания призывает последовать «по стопам Жака Кусто» и стать подводным исследователем, начав с погружения к месту крушения «Титаника». Тур позиционируется как «шанс выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно необычное».

Батискаф компании OceanGate Expedition пропал 18 июня в Атлантическом океане. На борту находились основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» Герой России Анатолий Сагалевич предположил, что корпус «Титана», вероятнее всего, схлопнулся. Офицер подводного флота Николай Черкашин пояснил, что погибшее судно не смялось, а лопнуло, будто стеклянная бутылка. Экс-капитан подлодки Королевского военно-морского флота Британии Райан Рэмси предположил, что одной из возможных причин катастрофы стал ошибочно сконструированный корпус батискафа.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что береговая охрана США заявила о поднятии с глубины около 3800 метров обломков «Титана» с возможными останками погибших. По словам главы комиссии по расследованию случившегося, нужно провести серьёзную работу для понимания того, какие факторы привели к гибели подводного аппарата с людьми на экстремальных морских расстояниях и глубинах. Это позволит не допускать подобных инцидентов впредь.