Берлин, 1 июля, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Шансы на дипломатическое урегулирование украинского конфликта в настоящее время малы, заявил будущий посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф в интервью газете Welt am Sonntag.

AFP 2023 / Odd Andersen Александер Ламбсдорф

Он считает, что такая ситуация сложилась, поскольку Украина и Россия пытаются найти преимущество на поле боя. По словам дипломата, при таком процессе «дипломатия отодвигается на задний план».

Ламбсдорф также отметил, что некоторые используют слово «дипломатия», имея в виду капитуляцию Украины. Будущий посол подчеркнул, что Германия решила помогать Киеву в борьбе с Россией, являясь частью ЕС и НАТО, и будет доносить эту позицию до Москвы «дипломатично, но четко».

Дипломат отметил, что Российская Федерация является «очень активной страной» как постоянный член Совета Безопасности ООН. Он выразил мнение, что с Россией необходимо вести диалог не только по Украине, но и по Сирии, Турции, Африке и Центральной Азии.

Ламбсдорф утверждает, что Москва на указанных направлениях якобы пытается оказывать влияние. Будущий посол добавил, что Германии следует «реагировать» на эту деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня немецкий телеканал ARD распространил информацию о том, что в столице Дании прошла встреча представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая. В мероприятии также участвовал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Стороны договорились провести в июле переговоры об урегулировании украинского конфликта.

29 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к организации многолетней поддержки Украины в виде поставок вооружений. 1 июля стало известно, что Вашингтон, Берлин, Париж и Лондон почти завершили проект рамочного соглашения с Киевом по гарантиям безопасности для украинской стороны.