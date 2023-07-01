Сан-Франциско, США, 1 июля, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Ограничения на количество прочитанных постов ввёл в Twitter владелец социальной сети американский бизнесмен Илон Маск. Об этом предприниматель объявил 1 июля на своей странице в микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Как пояснил Маск, такая меры была введена в целях борьбы с так называемым «скрепингом» — автоматизированным сбором массивов данных для извлечения ценных сведений.

«В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки», — уточнил Маск.

Перед принятием решения Маск рассказал о сотнях организаций, которые активно занимаются скрепингом, и просил совета у пользователей, какие методы могут быть задействованы в борьбе с такой практикой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск, являющийся владельцем Twitter, заявил о выходе в скором времени в этой соцсети приложения для Smart TV. При этом бизнесмен не уточнил, как будет выглядеть такое приложение и какие в нём будут функции.

Маск рассказал, что отдал за приобретение Twitter баснословную сумму в размере 44 млрд долларов, так как соцсеть стала развиваться в «негативном направлении». Бизнесмен добавил, что с момента приобретения им соцсети она значительно «очистилась» от различного негативного контента, способного, по его мнению, разрушить человеческую цивилизацию.