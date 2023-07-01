Киев, 1 июля, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии не создавать препятствий на пути вступления Украины в НАТО, как это делала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Мой сигнал прост: не повторяйте ошибку, которую допустила в 2008 году в Бухаресте канцлер Меркель, когда выступила против любого прогресса в вопросе членства Украины в НАТО», — заявил Кулеба в интервью Welt am Sonntag.

Глава МИД Украины добавил, что считает ошибкой мнение стран — членов Североатлантического альянса о том, что вступление страны в НАТО неизбежно приведёт к «новой войне».

Также Дмитрий Кулеба выразил надежду, что в ближайшее время западные союзники решат вопрос с поставкой боевых истребителей. По его мнению, главной проблемой текущего контрнаступления Вооружённых сил Украины является именно преимущество России в воздухе.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд стран затягивает процесс подготовки украинских пилотов и поставок американских истребителей F-16. При этом он подчеркнул, что уже сформировалась коалиция стран, готовых содействовать Украине в этом вопросе.