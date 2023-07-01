Москва, 1 июля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Российские войска 1 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», — заявил военный.

Представитель Минобороны добавил, что все назначенные объекты поражены, а цели удара достигнуты.

Ранее ИА Регнум показало кадры пуска российских ракет по пунктам управления группы ВСУ «Донецк». На видео, представленном Минобороны, видны пуски ракет с подводной лодки.

В Минобороны также заявили о групповом ударе по складам ВСУ с западным оружием. Конашенков сообщил, что удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесён по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Представитель Минобороны подчеркнул, что назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты.