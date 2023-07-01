Таллахасси, Бельгия, 1 июля, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Компания SpaceX, производящая космические ракеты, 1 июля запустила с космодрома в штате Флорида (США) ракету Falcon 9 с телескопом Euclid («Эвклид») для изучения тёмной материи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

SpaceX Ракета Falcon-9

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что вторая ступень уже передаёт информацию из космоса. Телескоп направляется к точке Лагранжа L2 в системе Солнце-Земля, расположенной примерно на расстоянии 1,5 млн километров от Земли. В этой точке космический аппарат может остаться неподвижным во вращающейся системе отсчёта.

Стоимость Euclid составляет $1 млрд. Его запустили по заказу Европейского космического агентства (ЕКА). Телескоп будет собирать данные, необходимые для изучения тёмной материи и тёмной энергии. По мнению учёных, они провоцируют расширение вселенной.

Первые данные от этого телескопа планируют получить в 2024 году. Если миссия пройдёт по плану, он сделает снимки миллиардов галактик. Проект рассчитан на шесть лет.

Как сообщало ИА Регнум, изначально Euclid планировали запустить с помощью российской ракеты «Союз». Запуск отметили, Роскосмос прекратил сотрудничество с ЕКА в связи антироссийскими санкциями, которые ввёл Евросоюз.