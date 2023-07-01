Москва, 1 июля, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Средний чек на китайские смартфоны в России за период с января до июня 2023 года упал на 30%. Как стало известно 1 июля, он составил 9703 рубля против 13 913 рублей за аналогичный период 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский смартфон

«Аналитики взяли за 100% смартфоны самых популярных мировых брендов из Китая, Кореи и Америки за первое полугодие 2023 года. Сгруппировав их по странам, определили доли у каждой. Бесспорным лидером в вышеупомянутой тройке, согласно статистике банка, стали китайские бренды», — процитировал ТАСС данные исследования банка «Русский стандарт».

Следом за китайскими расположились корейские смартфоны, доля покупок которых в первой половине 2023 года составила 15% по сравнению с 27% годом ранее. Средняя сумма покупки корейского телефона в 2023 году также снизилась до 19 296 рублей по сравнению с 23 824 рублей за тот же период 2022 года. На долю американских смартфонов пришлось 6% покупок, и она снизилась относительно 2022 года, когда также была невысокой и составляла 9%. Средний чек одной покупки — 53 818 рублей (70 292 рубля годом ранее).

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG. В Минцифры помимо этого вместе с Минпромторгом обсуждают возможный запрет параллельного импорта серверов и систем хранения данных из недружественных стран. Сообщается, что в России есть свои конкурентные аналоги и действующий запрет импорта тяжёлого компьютерного оборудования, в том числе НР и IBM.