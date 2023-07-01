Будапешт, 1 июля, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Брюссель проводит вредную и ошибочную политику, направленную на затягивание вооружённого конфликта на Украине, заявил госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер 1 июля в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

wikimedia.org/Elekes Andor Тамаш Менцер

«Там царит военный психоз, а это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу», — описал он настроения в Брюсселе.

Менцер отметил, что большинство стран в глобальном масштабе выступают за мир, но такого большинства нет среди западных государств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против того, чтобы Евросоюз продолжал финансово помогать Киеву. Он отметил, что это только затянет конфликт, следовательно, Украина получит ещё больший ущерб.

Орбан критически отнёсся к заявлениям, что Украина сможет победить Россию при достаточном финансировании. Он отметил, что ЕС полтора года оказывал помощь Киеву, но результат оказался не просто нулевым, а отрицательным: российская экономика развивается, а ЕС страдает от инфляции.