Оксфорд, США, 1 июля, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Директор ЦРУ Уильяма Бернс считает, что в России есть недовольные проведением специальной военной операции на Украине, что даёт большие возможности для вербовки агентов. Об этом он заявил 1 июля на лекции в британском фонде Дитчли в графстве Оксфордшир, сообщило Reuters.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

«Это недовольство создаёт для нас в ЦРУ такую возможность, которая выпадает раз в поколение — по сути, для службы разведки людей», — заявил он.

По словам Бернса, подобные ситуации возникают редко, раз в поколение. ЦРУ не собирается упускать такую возможность.

Как сообщало ИА Регнум, ЦРУ в мае 2023 года создало Telegram-канал, через который пытается вербовать жителей России. В нём разметили сообщение, что американская служба ищет «сочувствующих». Ведомство также выложило видеоролик с призывом сообщать в США о российской экономике и представителях руководства страны.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила США за злонамеренную активность и подстрекательство. Она заявила, что подобные действия американской спецслужбы не останутся без ответа. Захарова также назвала создание Telegram-канала цирковым представлением.