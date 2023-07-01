Донецк, 1 июля, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Российские войска 1 июля отбили попытку наступления ВСУ в районе Берховки Бахмутского района в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило командование группировки войск «Юг».

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«Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне. В течение дня наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск. В результате боя уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, восемь БМП и более 10 беспилотных летательных аппаратов типа «Валькирия» и «Лелека-100», — говорится в сообщении.

Так командование заявило, что в течение последних суток украинская сторона бросила в атаку более 300 боевиков. В попытках наступления также участвовали шесть танков и 10 боевых бронемашин 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, рассказал собеседник РИА Новости.

Сообщается, что при отступлении украинские военные оставили на поле боя раненых и ликвидированных боевиков.

Ранее лётчик Воздушно-космических сил (ВКС) России рассказал о кладбище бронетехники ВСУ в Запорожской области. Экипажи российских вертолётов с начала контрнаступления ВСУ 4 июня ежедневно уничтожают украинскую технику. Лётчик рассказал, что вертолёты вылетают на задания в дневное и ночное время, их начинают готовить к следующему вылету сразу после возвращения на аэродром.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Как сообщало ИА Регнум, в боях Киев задействовал полученную от Запада военную технику, в том числе танки Leopard. Однако вскоре президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские войска сталкиваются с жёстким сопротивлением, и заявил, что контрнаступление должно стать решающим.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ превышают потери российской армии в 10 раз. Потери в технике составили 186 танков и 418 бронемашин. Позднее он также уточнил, что только на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.

Глава комитета начальников штабов США Марк Милли также признал, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. При этом Милли отметил, что продвижение украинских войск будет очень долгим и очень кровавым, но не стал корректировать заявленные Западом цели. По его словам, положение, которое будет считаться победой, — независимая суверенная Украина.