Махачкала, 1 июля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. В Махачкале 1 июля воздушный шар с пассажирами ударился о скалу и упал. Есть пострадавшие.

Инцидент произошёл вечером субботы. Во время полёта шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау. На кадрах с места событий видно, как он ударился о выступ. К месту выехали экстренные службы, прокуратура Дагестана проверяет обстоятельства случившегося.

«Прокуратурой республики организована проверка в связи с появившейся в Сети информацией о падении воздушного шара с людьми в Махачкале на склоне горы Тарки-Тау», — привёл ТАСС заявление старшего помощника прокурора республики Татьяны Голубовой.

Ранее ИА Регнум 12 апреля сообщало о падении метеозонда Росгидромета в Ленинградской области. Происшествие подтвердил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.