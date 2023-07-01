Найроби, 1 июля, 2023, 20:29 — ИА Регнум. ДТП в Кении между городами Керичо и Накуру привело к гибели не менее 52 человек. Об этом 1 июля сообщил журналистам глава администрации округа Керичо Эрик Мутаи.

«Наряду с погибшими ещё 30 человек получили ранения», — добавил чиновник.

Авария произошла 30 июня из-за того, что водитель грузовика потерял управление. Он врезался в легковые автомобили, мотоциклы и рыночных торговцев. Также обрушилось несколько конструкций.

В день аварии на месте нашли 45 погибших. Спасатели прибыли на место и разбирали завалы в течение ночи.

Как сообщало ИА Регнум, на севере Кении в августе 2022 года автобус с пассажирами на автодороге Исиоло — Мойяле превысил скорость и въехал в кювет. Тогда погибли семь человек. Также были пострадавшие.